Sant Feliu de Codines contracta camions cisterna i demana reduir un 20% el consum d'aigua

Una mala dinàmica

Sant Feliu de Codines no està connectada a lai s'autoabasteix amb. Unes captacions que es fan a cinc punts de forma habitual: Pou del Bògit, Pou del Flaquer, Pou del Fitó 1, Pou del Fitó 3 -d'on prové la majoria d'aigua del municipi- i la Mina de Llobateres. Però la sequera ha provocat que només es pugui extreure aigua de tres d'elles. De fet, l'Ajuntament ha declarat que el municipi es troba en unad’abastament d’aigua en la que el consum està superant la capacitat de captació del municipi.Per garantir el subministrament, el consistori ha demanat la col·laboració ciutadana per, però mentre no es reverteixi la dinàmica, es ja s'està portant aigua amb camions cisterna.L'Ajuntament explica que la majoria de les captacions provenen del Pou Fitó 3 i que els consums es mantenen sostinguts en els paràmetres que marca l'estat d'excepcionalitat:, incloent-hi activitats econòmiques i comercials.El consistori, però, admet que des del dia 16 de juliol el consum està superant la captació: "A l'aturada forçosa d'una de les bombes s'hi ha sumat també l', causat per l'increment de població estacional i també pels episodis de calor intensa que estem patint. Això provoca que els dipòsits no recuperin el nivell i posa en risc la nostra capacitat de garantir el subministrament ininterromput d'aigua a la població".Per tot plegat, l'Ajuntament explica en un comunicat que la solució immediata que ha plantejat l'empresa CASSA és la de comprar aigua externa, que ja arriba en camions cisterna "per aportar als dipòsits aquesta diferència entre el que consumim i el que captem".Igualment, es demana a la població el seu compromís per reduir el consum. En concret, un 20% menys (200 m³): "Aquest, conscients que tot el que no aconseguim reduir, ho haurem d'aportar externament".El consistori explica que ja ha pres, com per per exemple el tancament de la piscina petita de Solanes, "que requeria omplir-se i buidar-se diàriament". També precisa que els serveis municipals no estan regant ni fent servir aigua per a la neteja de carrers i que ha demanat a CASSA "un seguiment dels consums en el període de facturació actual per detectar infraccions en el compliment de les restriccions".Finalment, recorda que no està permès omplir piscines privades ni el reompliment de piscines sense sistema de recirculació d’aigua i que només es permet en cas que siguin piscines d’aigua de mar sense connexió a la xarxa.Pel que fa al reg, està prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, amb l’única excepció si és de supervivència d’arbres o plantes mitjançant gota a gota o regadora i amb horari limitat. El reg de la gespa està prohibit en tots els casos.Finalment, no es permet la neteja de carrers, façanes i similars amb mànegues. Tampoc es permet la neteja de vehicles fora dels establiments autoritzats.