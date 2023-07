Primàries i ERC porten al ple de Granollers una moció per «evitar problemàtiques més greus» per l'escalfament global

Els grupshan presentat al ple de Granollers d'aquest dimarts una moció sobreEls primers han destacat que controlar l'escalfament global necessita "canvis fonamentals" a tot el planeta, però que a nivell municipal també es pot actuar per "més greus en el futur". En aquest sentit, critiquen que la capital del Vallès Oriental "encara és deficitària en implementar mesures per controlar i paliar els efectes de les onades de calor".Entre les propostes, contemplen per exemple crear una comissió que redacti undavant d'aquests episodis de calor i que estigui formada per l'equip de govern, els grups municipals de l'oposició, serveis socials, atenció primària, farmàcies, protecció civil i grups ecologistes.A més, demanen que s'ampliï lai que s'hi inclogui l'accés gratuït a lesa població vulnerable. També que s'incrementin lesurbanes i verdes i que es prioritzin "lesenlloc de places dures de pedra i asfalt". En aquest sentit, proposenamb espècies "que donin cobertes denses amb capacitat per generar". Puntualitzen que seria preferible que fossin "arbres de fulla caduca, que a l'estiu fan ombra i a l'hivern deixen passar el sol".Pel que fa a l'aigua, la moció contempla l'increment de, però també assegurar-se que "estan en funcionament abans de l'arribada de les onades de calor". En aquest àmbit també posen sobre la taula valoraren espais públics i peatonals.La moció ha estat rebutjada amb els vots en contra de PSC i VOX.