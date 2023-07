Tot els refugis climàtics de Mollet per superar la calor

Refugis climàtics interiors

Refugis bioclimàtics exteriors:

Mollet disposa de deu refugis climàtics per superar millor els episodis de calor intensa que es viuen aquest estiu. Es tracta de sis equipaments municipals, que se sumen als quatre espais exteriors que ja hi ha en marxa.Es tracta d'espais climatitzats als quals s'accedeix de forma gratuïta i que estan oberts a tota la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables com la gent gran, famílies amb nadons o persones amb malalties cròniques, sempre que no requereixin assistència sanitària.Aquests són els refugis disponibles:-CIRD Joana Barcala. Obert de 8 h a 15 h.-Biblioteca de Can Mulà – Jordi Solé Tura. Oberta de 27 de juliol fins al 31 d'agost. Horaris: matins de dimarts i dijous, de 9:30 a 13:30 h; tardes de dilluns a divendres de 16 a 20:30 h.L'1 de setembre torna al seu horari habitual-Ajuntament de Mollet del Vallès. Obert de 8 h a 15 h-Centre Cívic de Can Pantiquet: fins el 10 d'agost. Dilluns a divendres, de 10 h a 12.30 h i de 15.30 h a 20 h-Museu Abelló: fins el 31 de juliol i durant la Festa Major d'Estiu. Dijous i divendres, de 17 h a 20 h; dissabte, d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h; diumenges i festius (excepte dilluns) d'11 h a 14 h-Mercat Municipal. Obert durant tot l'agost. Horaris: de dilluns a dijous: de 8 h a 14 h; divendres: de 8 h a 20.30 h; dissabte: de 8 h a 14:30 h-Escola Joan Salvat Papasseit: horari d'obertura del pati. Dimecres, dijous i divendres de 16 a 21 h; dissabte i diumenge d'11 a 14 h i de 16 a 21 h; de l'1 al 16 d'agost, tancat-Parc de la Plana Lledó: de dilluns a diumenge de 8.30 a 21.30 h-Parc de les Pruneres: horari de l'Arc. De dilluns a diumenge de 12a 13.30 h i de 18.30 a 21 h-El Parc dels Pinetons és un espai obertAltres espais exterior per refugiar-se de les altes temperatures:-Font de la Dona d'Aigua. Matins: de dilluns a diumenge de 12 a 13.30 h; tardes: de dilluns a diumenge de 18 a 19.30 h.