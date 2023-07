Caldes de Montbui

Les termes romanes de Caldes de Montbui. Foto: Ajuntament de Caldes de Montbui

La Garriga

La Casa Barbey, a l'Illa Raspall. Foto: Ajuntament de la Garriga

L'Ametlla del Vallès

Can Millet. Foto: Turisme Vallès

Aiguafreda

La Vall d'Avencó. Foto: Ajuntament d'Aiguafreda

Cardedeu

L'Església de Santa Maria. Foto: Ajuntament de Cardedeu

El país compta amb diversos municipis d'interès, una sèrie de punts destacats que formen elsElté amb una sèrie de poblacions destacades. A la situació de la comarca, entre eli el Parc del Montnegre i el Corredor, però alhora ben a prop de l'àrea metropolitana, se li sumen la història, la natura i el bullici cultural, formen una recepta inigualable.Potser alguns ja els coneixes però d'altres, tot i tenir-los a tocar de casa, encara són desconeguts. Doncs te'n destaquem cinc perquè els puguis visitar amb família, amics o tot sol. Et sorprendran!Caldes de Montbui és la. El fet d'estar al peu de la muntanya del Farell (805m), en una zona de fractures i plegaments, facilita l’aflorament de les aigües termals que brollen a unauna de les més elevades d’Europa. Això es veu amb les nombroses restes arqueològiques conservades i també passejant pel seu nucli antic, on es pot seguir l’itinerari històric i termal format per lesmés ben conservades de la Península (del segle II aC), la Font del Lleó (74ºC), els safareigs termals, els balnearis, l’església parroquial de Santa Maria, el pont romànic (segle XII) i d’altres monuments delDurant l'any es poden gaudir de diverses festes tan destacades com el Mercat de l’Olla i la Caldera o l'Escaldàrium.La Garriga disposa de termalisme, modernisme i natura. La vila actual és fruit de la transformació urbanística que va conèixer la població a mitjan segle XIX fins a esdevenir un dels. Però molt abans, les seves aigües termals ja eren pels romans. Més tard, el modernisme d'estiueig deixa una emprema d'allò més destacada, amb uns 220 elements arquitectònics catalogats: des de l’Illa Raspall a les cases del Passeig. El municipi es troba situat entre els Cingles de Bertí i el Parc Natural del Montseny, i compta amb diversos moments clau durant l'any: la Fira de la Botifarra, la Festa de Corpus i les Jornades Modernistes, entre d'altres.Un dels principals patrimonis de l'Ametlla del Vallès és el seu, ben present en els itineraris que es poden fer pel poble. Hi contribuí Joaquim Manuel Raspall, que fou arquitecte municipal. A principis del segle XX, el poble va passar de ser un municipi rural a unaLa cultura també juga un paper destacat en l'encant de l'Ametlla, amb entitats centenàries i amb actes destacats durant tot l'any.Aiguafreda és l'últim poble del Vallès Oriental abans d'endenisar-se a Osona. Situat a lesi entre la riera d’Avencó i el torrent de Martinet, l'entorn natural és un dels seus principals atractius. El nucli urbà té l'origen en un veïnat creat a partir de l’any 1500 arran del camí ral de Barcelona a Vic, i a principis del segle XX els estiuejants barcelonins hi van construir torres modernistes, noucentistes i eclèctiques. Altre punts destacats del municipi: l'església de Santa Maria, els, el conjunt monumental d'Aiguafreda de Dalt, l'art romànic de la Vall d'Avencó i el Castell de Cruïlles.La construcció de la línia de tren (1860) i de la carretera comarcal (1865) marca la transformació de Cardedeu en vila moderna. A partir d'aquestes vies, el municipi creix amb l'arribada delsTot plegat s'aprecia al centre històric. I durant l'any, destaquen diversos moments: la Festa Major, al voltant del 15 d'agost, la fira de Nadal i del Torró Artesà i la Fira de Sant Isidre.