Recepta | ​Llesca d'escalivada amb anxoves

Pa de pagèsEscalivada, amb tomàquet pebrot vermell i albergíniaAnxovesOli d’oliva verge i salPrepareu l’escalivada i deixeu-la refredar. És preferible fer-la a la brasa, ja que així agafa un regust fumat força interessant.Un cop tingueu l’escalivada freda, que no fresca, amaniu-la amb oli i sal, torreu una llesca de pa de pagès per persona i unteu-la primer amb el tomàquet escalivat i desprès poseu-hi el pebrot i l’albergínia en tires per damunt.Finalment poseu-hi les anxoves al vostre gust, ni masses ni poques. Penseu que són salades.