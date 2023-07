Les Franqueses blinda el 72% del municipi a la instal·lació de grans parcs fotovoltaics

El ple de l'Ajuntament de les Franqueses, en una sessió extraordinària celebrada aquest dijous, ha aprovat inicialment la(PGOU) per. El document aprovat suposa, la majoria del territori agrícola i forestal, davant dels projectes de grans parcs de renovables. El que busca la modificació, segons destaca el consistori, és "tenir un model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l'activitat econòmica agrària, la protecció ambiental i de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi".Aquesta modificació puntual del PGOU, segons l'Ajuntament, també pretén incentivar que els parcs fotovoltaicsEn aquest darrer tipus de sòl, la instal·lació s'ha de realitzar amb elssegüents: es prioritzaran projectes que siguin compatibles amb el manteniment de l'activitat agrícola i/o ramadera i que no trenquin la connectivitat ecològica; s'ha de permetre el pas de la fauna i, en cas de fer plantacions per ocultar la instal·lació, han de ser d'espècies autòctones; la superfícies màxima serà de 30 hectàrees per a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de caràcter general i de 15 hectàrees en aquelles amb un grau d’exposició visual elevat (tenen un grau visual elevat aquelles instal·lacions situades en proximitat a nuclis urbans, recorreguts paisatgístics, miradors, elements patrimonials i fons escènics); no està permesa la instal·lació en àrees amb hàbitats d'interès o amenaçats, en entorns fluvials i la seva àrea d'influència, en espais propers a equipaments preferents i comunitaris, a menys de 10 metres dels camins i a menys de 25 metres de rutes senyalitzades; i tampoc en zones d'arbres protegits ni on hi hagi construccions o habitatges catalogats o en espais amb patrimoni arqueològic.A més, aquest nou document afegeix dos requisits importants per preservar tant el patrimoni històric com la biodiversitat del municipi: la possible implantació de parcs fotovoltaics haurà de requerir un informe arqueològic i, a més, el punt aprovat protegeix també un itinerari de papallones a Marata que forma part de la xarxa d'estudi d'àmbit europeu Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya.Fa un any ja es va suspendre temporalment la tramitació i de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, a excepció de les plaques solars per a autoconsum. Durant aquest temps s'ha realitzat l'avaluació mediambiental i ara, després d'aquesta aprovació inicial, s'iniciaran tots els tràmits necessaris, entre ells un període d'exposició pública, per a fer l'aprovació provisional també en sessió plenària que permetrà remetre la proposta de modificació a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona que és l'òrgan que en donarà el vist-i-plau definitiu.Aquest punt s'ha aprovat amb els vots favorables de JxLF, PSC-CP, LFI+ERC-AM i SPLF-C, i en contra de SAL-CUP-AMUNT.