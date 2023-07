44.405 persones, cridades a les urnes el 23-J a Granollers

Aquest diumenge, 23 de juliol, se celebren les eleccions a les Corts Generals i un total dedeestan cridades a les urnes, 479 més que en les darreres eleccions generals de novembre de 2019. De 9 del matí a 8 de vespre es podrà votar a lesEn aquests comicis, a la capital comarcal hi ha modificacions respecte als col·legis electorals: les dues meses del Centre Vallès passen a ser a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (c. Olivar, 10, mentre que l’accés a l’Escola Municipal de Treball es farà per carrer de Joan Camps, i l’entrada a l’Escola Pia estarà al carrer Sant Josep de Calassanç, com ja va passar a les eleccions municipals.A l’espai web www.granollers.cat/eleccions es pot consultar en quin col·legi electoral s’ha de votar i també ubicar-lo en el mapa de la ciutat.El mateix diumenge 23 de juliol, a www.granollers.cat, s’informarà de les dades dels avanços de participació de les 14 h i les 18 h. A les 20 h, quan tanquin els col·legis, començarà l’escrutini.A les darreres eleccions a les Corts Generals, celebrades el 10 de novembre de 2019 van tenir una participació del 73,13 % i van votar 32.124 electors. El PSC va guanyar aquells comicis a la ciutat amb 7.310 vots (22,87%), seguit d'ERC (6.990 vots i el 21,87 %) i JxCAT (4.320 vots, el 13,52%).