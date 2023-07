​Netejar els orins dels gossos serà obligatori a Mollet

El ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha donat llum verda a crear una comissió d’estudi prèvia a la modificació de l'ordenança municipal de tinença d’animals de companyia. L’objectiu d’impulsar aquesta ordenança ésa l'impacte que tenen elssobre la neteja i mobiliari urbà.El consistori ha explicat que vol combatre la corrosió que els orins provoquen sobre el mobiliari urbà i les façanes i eliminar les olors per, a la vegada, millorar la imatge de la ciutat. Per aquest motiu, es vol ferque els responsables de gossosels llocs on els animals hagin orinat.El regidor de Civisme i Paisatge Urbà i Manteniment de l’Espai Públic,, ha explicat que "volem que Mollet sigui una ciutat cuidada, neta i cívica, que estima els seus gossos i on volem que els animals tinguin tots els drets però alhora també volem que els seus responsables tinguin també les seves obligacions".Des de la regidoria de Benestar Animal també s'aprofitarà per revisar i actualitzar, si cal, l'ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.