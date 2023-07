Lildami, Els Catarres i Buhos, propostes d'una Festa Major de Mollet amb Manel Fuentes de pregoner

El Cartell

Una festa solidària

Mobilitat

Infraestructures i seguretat

L’alcaldessa de Mollet del Vallès,, i la regidora de Cultura,, acompanyades dels caps de les colles de, respectivament, han presentat aquest dilluns la. L’acte també ha comptat amb la presència de representants de les entitats ciutadanes que col·laboren i fan possible l’elaboració del programa.La Festa Major 2023 comptarà amb un programa amb més d’un centenar d’activitats . Els artistes i grupssón els caps de cartell de la celebració en les grans nits del parc. Laobrirà aquesta oferta el dijous 17 d’agost, que es tancarà amb la, el dilluns 21 d’agost, i el periodista i pregoner d’enguany,, i el seu espectacle Manel Fuentes & The spring’s team, l’endemà dimarts, 22 d’agost.A més, hi haurà matinals infantils d’activitat lúdica i de contacte, com les dinamitzacions infantils en el refugi climàtic de Pruneres o la doble sessió de cinema amb Tadeo Jones 3 (en català) i Top Gun Maverick. El programa es completa amb les grans actuacions a l’envelat, com el ball d’inici de la Festa Major amb l’Orquestra Gerunda, l’espectacle ABBA The New Experience. Tribut a Abba i el monòleg de Javi Sancho, un dels millors comediants de l’escena actual espanyola. També hi haurà concerts de caire més reduït i intimista a la terrassa del Museu Abelló i al Mercat Vell, com els de Paula Peso i Maruja Limón.Pel que fa a la cultura popular, les colles i el bestiari de Mollet del Vallès tornaran a sortir un any més pels carrers de la ciutat. A més, l’actuació castellera comptarà amb la presència de la Colla Vella de Xiquets de Valls, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Mollet. El Correfoc de Festa Major comptarà amb un caire especial amb motiu del 40è aniversari de la Colla de Diables.Els encarregats del cartell són, dos artistes de Mollet del Vallès estretament lligats a l’escena underground barcelonina i membres des de fa més d’una dècada de diferents grups de punk. Els seus treballs inclouen el cartellisme, portades i còmics, així com el tatuatge.Victor Skipper ha assenyalat que "per a nosaltres ha estat tot un repte fer el cartell de festa major perquè representava una creació una mica més agradable o més simpàtica a l’art que solem fer, ja que venim del món del punk". El dissenyador ha afegit que en la seva obra han volgut que el cartell “mostrés un ambient festiu, sense anar més enllà, però també volíem que fos representatiu de la Festa Major”.D'altra banda, per segon any consecutiu, l’Ajuntament instal·larà un circuit de prevenció i intervenció de les agressions sexuals i LGTBI+ als espais de concerts de la Festa Major, amb dos: un de fixe situat a les nits al Parc de Can Mulà i un altre itinerant, pels diferents espais durant la jornada.Els horaris del punt fixe al Parc de Can Mulà seran:18 agost, de 22.30 a 04.30 hores matinada19 agost, de 00.00 a 06.30 hores matinada20 agost, de 23.00 a 05.30 hores matinada21 d’agost, de 00.00 a 03.30 hores matinada22 agost, de 00.00 a 03.30 hores matinadaA més, hi haurà el telèfonper contactar amb el Punt Lila per WhatsAppUn any més, durant la Festa Major de Mollete s podrà donar sang. Serà dissabte, dia 19 d’agost, al Mercat Vell, durant tot el dia.D’altra banda, tot i que la gran majoria dels espectacles organitzats per l’Ajuntament són gratuïts, tots els diners recaptats en els que siguin de pagament, que van des d’1 a 3 euros. seran donats íntegrament a projectes amb finalitats socials de Mollet.Al Mercat Vell s’instal·larà del 14 al 17 d’agost de 18.00 a 21.00 h, un punt d’informació i venda d’entrades dels espectacles de la Festa Major. Aquest espai també servirà per vendre els elements de promoció de les entitats que participen en la festa (mocadors, samarretes, etc).El Punt d’Informació es traslladarà al Centre Cultural La Marineta del 18 al 22 d’agost de 10 a 12 h i de 17 a 21 h. D’aquesta manera, la ciutadania podrà informar-se i adquirir entrades de forma presencial, ja que no es vendran a taquilla.La venda d’entrades es farà també en línia a través de la web municipal, on hi haurà un enllaç que portarà directament a la compra. Cada comprador només podrà adquirir un màxim de 6 entrades.Les entrades tant en línia com al punt d’informació es posaran a la venda dilluns 14 d’agost a les 18 h.El servei de bus ampliarà el seu horari en franja nocturna. Serà gratuït i funcionarà del dissabte 20 al dimarts 23 d’agost, i constarà d’un vehicle de la línia L-1 que farà el recorregut habitual (incloent en tots els trajectes el barri de Lourdes) i amb una freqüència de pas de 30 minuts. S’oferiran parades a demanda per garantir una tornada segura a casa.També hi haurà zona blava gratuïta del 10 al 24 d’agost i, per primer cop, s’instal·larà s’adaptarà un espai al Parc de Can Mula per a les persones amb mobilitat reduïda.Amb motiu de la Festa Major, s’adaptarà la pista exterior de Riera Seca com a envelat i es disposarà d’escenaris al Parc de Can Mulà, al Parc de les Pruneres i la Plaça Major. A més, cada espai comptarà amb un responsable municipal que controlarà cada espectacle o muntatge des de l’inici fins al final de l’acte.Hi haurà controladors d’accés a les entrades i sortides dels recintes tancats per garantir la seguretat. Els concerts de nit disposaran d’un servei de vigilància i auxiliars de seguretat. És previst un dispositiu preventiu de Festa Major, en què també hi participaran el voluntaris de Protecció Civil.L’alcaldessa, Mireia Dionisio Calé, ha destacat que la Festa Major arriba enguany "amb un programa de qualitat, adreçat a tots els públics, grans i petits". Segons ha remarcat, "els carrers de Mollet s’ompliran novament de gegants, diables, castells, balls i música. De nou, veurem somriures i rialles i, amb ells, mostrarem els valors culturals, cívics i participatius d’una ciutat amable i acollidora".