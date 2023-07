Professionals de la cultura i l'educació comparteixen experiències a Granollers

L’Ajuntament de Granollers ha organitzat aquest dijous, per segon any consecutiu, la. Una trobada per a"que valoren el compromís social de les arts i que tenen present l'educació com a eix troncal i prioritari en la construcció d'una ciutadania crítica i creativa".D'aquesta manera, una seixantena de professionals de museus, col·lectius, centres artístics, institucions i projectes d’arreu de Catalunya i també d’Espanya s’han trobat a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. En aquesta ocasió, la trobada s’ha centrat ende cada centre. Unes propostes que contemplin atendre les necessitats culturals i el desenvolupament de les capacitats de les persones que hi han participat. D’altra banda, la jornada també ha analitzat justament el contrari, elsd’altres projectes. Així, s’ha fet servir l’error com a eina per observar i generar canvis i millores en les iniciatives dels participants.La jornada, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, té un format únic a Catalunya ja que barreja diversos sectors i també iniciatives de diversos territoris i, alhora, fa servir una metodologia basada en l’intercanvi, el diàleg i la creació de xarxa. Justament l’alcaldessa de Granollers,, ha destacat que la jornada crea "unes xarxes de present i de futur dels centres culturals del país, que tenen un paper educatiu clau en la societat per fer-nos millors persones, més crítiques, lliures i creatives".L’activitat ha estat dinamitzada per, escriptora, comunicadora, investigadora, educadora, filòsofa i artista experta en creativitat i infància. L’artista i il·lustradorha estat l’encarregat de fer la relatoria gràfica de la jornada.Entre els assistents hi havia Javier Martínez, arquitecte i soci fundador de l’estudi Lugadero (Sevilla); l’artista i divulgadora científica Miren Karmele Gómez, de Kutxa Fundazioa i TBK (Donostia); Rubén Barroso, artista, gestor cultural, educador i creador de Contenedores Festival i Fonoteca (Sevilla);Tonina Cerdà del Museu Picasso de Barcelona; així com representants de museus o espais expositius d’arreu del territori com el MACBA, el CCCB, Matadero (Madrid), el Museu de la Mediterrània (Torruella de Montgrí) o el Museu del Suro de Palafrugell, entre molts altres.