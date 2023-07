Granollers destina 150.000 euros a obres i reformes als centres educatius municipals

Actuacions prèvies a l’estiu

L’Ajuntament de Granollers torna a aprofitar els mesos de juliol i agost per ferals centres educatius, amb l’objectiu que estiguin enllestides per la represa de les classes al setembre. Les obres i reformes, que tenen un pressupost de gairebé 132.000 euros, tenen com a principals objectius ladels edificis. Aquestes actuacions se sumen a les fetes abans de l’estiu i que eleven la inversió feta en els centres educatius a prop de 150.000 euros.Així, aquest estiu es fa la rehabilitació integral de banys a les escoles Joan Solans (zona de primària) i Mestres Montaña (aula d’I4). És previst instal·lar parquet a tres aules d'educació primària de l’escola Joan Solans, a la planta baixa, i pintar la planta baixa del centre. També es pintarà l’interior de la primera planta del Centre de Normalització Lingüística.A l’escola Ponent, s’arranjarà la pista esportiva i a l’escola Granullarius es modificarà la reixa del pati d'educació infantil habilitant una porta d'accés de vianants. A les escoles Pereanton i Joan Solans s’instal·laran tendals per ombrejar el pati. Finalment, al Centre Vallès es millorarà l’espai del taller, ja que s’aixecarà una paret que separa dos espais, es pintarà el sostre, es farà el canvi de lluminàries i es millorarà la connexió elèctrica.Totes aquestes reformes i accions de millora se sumen a les que s’han dut a terme abans de l’inici de la temporada d’estiu i que inclouen també actuacions d’inversió digital. Així, s’han comprat i distribuït 385 ventiladors de peu per les aules dels centres d'infantil i primària públics, el centre municipal de secundària EMT, i les oficines del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero. També s’han instal·lat ventiladors als despatxos, sales de mestres i espais comuns a les escoles bressol municipals, s’han millorat els vàters i piques del gimnàs i les aules d’I3 i I4 de l’escola Salvador Llobet, i s’han tret els envans de la biblioteca de l’escola Salvador Espriu i del menjador de l’escola Mestres Montaña, que es van instal·lar a causa de la pandèmia per separar sales. A més, s’han renovat els instruments de l'Escola Municipal de Música i s’ha facilitat nou equipament informàtic pels centres educatius municipals.Aquest estiu també està previst que comencin les obres de naturalització dels patis de les escoles Granullarius i Salvador Espriu. Es tracta de dues de les propostes guanyadores de la segona edició dels pressupostos participatius, amb una inversió al voltant dels 140.000 euros per escola. La reforma consisteix en la transformació i millora dels espais exteriors, des d’una mirada sostenible i inclusiva, que ofereixi noves oportunitats educatives amb la diversificació de propostes de joc.