Canovelles modifica actes amb aigua de la Festa Major per la sequera

En vista que lacontinua, la programació de laes veurà lleugerament modificada. Segons ha informat l'Ajuntament, es promou una Cercavila dels cans i les ovelles i una Catxarrada sense aigua, s'anul·la la Holi Party i es trasllada al camp de futbol municipal el gran partit de futbol entre els cans i les ovelles.Pel que fa a la cercavila, el consistori detalla que ha informat a les entitats participants per tal que enguany no es faci servir aigua. El Burricorni no farà acte de presència en aquest acte i tampoc durant la resta de la Festa Major.Quan a la Catxarrada, no hi haurà cuba d'aigua. El consistori insta la ciutadania a recuperar el format tradicional de la Catxarrada, basat en el soroll i deixant de banda l'ús excessiu d'aigua.El partit de futbol entre cans i ovelles es traslladarà al camp de futbol municipal, on hi ha un pou amb aigua freàtica. D'aquesta manera, es podrà utilitzar aigua de manera puntual.Finalment, la Holi Party queda anul·lada "per la impossibilitat de netejar l'espai després de la mateixa".