La Festa Major de Blancs i Blaus arriba a la 40a edició amb un programa de més de 250 actes

Aquest dimarts a la tarda, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, s'ha fet la presentació de la, que arriba a la seva 40a edició amb un programa deEntre les principals novetats d'aquesta 40a edició hi ha la posada en funcionament de l', on es podrà trobar la programació, un marcador actualitzat de proves de competició, reglaments i també el relat. A més, servirà per avisar de les novetats de darrera hora o de possibles canvis en actes per causes climatològiques o organitzatives. Serà de descàrrega gratuïta per a telèfons Android i Apple."L'app neix amb la voluntat d'esdevenir un canal de comunicació directe amb la ciutadania durant els 9 dies de festa, àgil, ràpid i sostenible, ja que ha de permetre reduir la quantitat de programes impresos", ha destacat l'Ajuntament."Els 40 anys de la festa es mereixen una nova mirada". Així justifica el consistori el que faran dos fotògrafs de Granollers, Sergi Palau i Juank Casado. Cada dia de Festa Major es publicarà a la web municipal i a les xarxes socials de BlancsiBlaus una galeria de deu fotos amb la intenció d'oferir, original i sorprenent. Es compta que el final de la festa es disposarà d'un centenar d'imatges que confegiran un nou relat visual del que passa a places i carrers de la ciutat i de com es veu la festa des de dins.El relat d'aquesta any anirà a càrrec d'en, sociòleg, comunicador, guionista i humorista català. En la seva trajectòria professional ha col·laborat en diferents programes de TV3 i Catalunya Ràdio i és un dels creadors del podcast La sotana. "A en Joel li interessa l'humor com a mitjà i no com a fi, entén l'humor com una eina de crítica social, i per això esperem un relat ben diferent carregat d'ironia i del seu sentit de l'humor",d estaca l'Ajuntament. El relat es podrà trobar els dies 28, 30 i 31 d'agost i l'1 i el 4 de setembre al web de blancsiblaus.catLa imatge de la Festa Major 2023 és obra de, germans i dissenyadors de Castellar del Vallès, que han rebut premis i reconeixement com el Laus d'Or 2017 o el 2n premi concurs mural de la Sala Jamboree 2019.Pel que fa a la proposta, el consistori en destaca: "Els conceptes principals que han treballat provenen de la mateixa festa i les seves tradicions: la cooperació, la festa, el joc i la diversitat. Aquests, en són els pilars centrals. Per aquesta raó, s'ha creat una representació visual de caos endreçat. En la imatge proposada, diferents figures col·laboren, festegen i juguen. Algunes d'elles són parts d'instruments o altres elements que puguin caracteritzar la Festa Major, com poden ser el motlle per fer els maons, per exemple, o els mateixos maons que s'uneixen per construir la Festa Major. Tot a través d'un llenguatge gràfic desenfadat i festiu"."És important destacar que aquestes figures no tenen gènere definit, ja que són peces que convergeixen per formar un tot, algunes més o menys abstractes que d'altres. Poden ser blaves, blanques, triangles, rodones o fins i tot sense forma definida. Aquesta diversitat és el que fa única la Festa Major de Granollers i el que la converteix en una celebració especial, cooperativa i inclusiva per a tothom".Aprofitant que la festa arriba al 40è aniversari, el número està present a la imatge de manera subtil, conformat per les peces blanques i blaves, "recalcant que justament són qui a través de la competició cooperativa duen a terme la Festa Major de Blancs i Blaus".Aquest any torna també la Botiga de la Festa Major a la Casa de Cultura Sant Francesc, el punt de venda oficial dels productes de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, on es podrà trobar tot el marxandatge de les colles i que conviurà amb la possibilitat de comprar també virtualment a través de labotigadelafesta.cat.Pel que fa a la botiga en línia, a partir del dia 21 d'agost ja es podran fer les consultes i comandes dels productes en línia. I a partir del 24 d'agost es podran passar a recollir les comandes, amb cita prèvia, a la Casa de Cultura Sant Francesc per la cua ràpida.Quan a la botiga física, la venda general començarà el 25 d'agost i fins al 3 de setembre, d'11 a 14 h i de 17.30 a 21.30 h; i el diumenge 3 de setembre, d'11 a 14 h.La situació de sequera severa que està vivint Catalunya ha comportat la suspensió dels actes d'aigua que formaven part habitualment del programa de Festa Major, com són les, entre d'altres. Pel que fa als actes de foc, es poden veure modificats en funció de la fase de risc d'incendis en què ens trobem durant els dies de la festa.D'altra banda, el consistorid estaca que "la consciència mediambiental i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una prioritat de la Comissió de Festa Major i és per això que els materials que s'utilitzen durant els actes són compostables, i els gots de les barres són reutilitzables. També es farà recollida selectiva a l'illa de vianants en els punts habituals de 10 a 13 h, excepte els festius 27 d'agost, 1 i 3 de setembre que no es col·locaran les plataformes mòbils de recollida de residus".La festa vetlla per garantir uns bons serveis d'accessibilitat, neteja i seguretat durant la festa. Es modifiquen els horaris de recollida de brossa al centre, s'habiliten serveis de lavabos públics i lavabos adaptats durant la setmana de la festa.Les nits del 31 d'agost i 1 i 2 de setembre i durant l'arrossada del dia 1 de setembre, s'habilitarà un centre d'atenció sanitària a l'avinguda del Parc. Igualment, tots els actes que comportin més risc estaran equipats amb una ambulància d'emergència prop de l'activitat.Un any més, el Punt G serà present a les nits de la Festa Major per oferir atenció i prevenció en espais d'oci on es puguin donar situacions de risc relacionades amb el consum d'alcohol i altres drogues, amb la sexualitat i amb agressions masclistes i LGTBI-fòbiques.Estarà situat a La Porxada, del 26 al 30 d'agost; i a la plaça Barangé, del 31 d'agost al 3 de setembre. I també alAquest any es compleixen quatre dècades del model de colles de Blancs i Blaus, que va néixer a partir de la recuperació, l'any 1983, d'un grup de joves vinculats a l'Associació de Veïns Sota el Camí Ral, d'una anècdota recollida per Amador Garrell al llibre Granollers Vila Oberta, que relatava la juguesca de dos rajolers al final del segle passat. El juliol de 1897 en Josep Bonet el Rayo i l'heureu Maynou, en Jaume, sota els colors blanc i blau, van posar a prova qui feia més maons en una hora.Aquesta anècdota va servir com a fil conductor amb base històrica per crear un projecte de festa que va rebre el suport de l'Ajuntament. El nou model de festa basat en les colles de Blancs i Blaus, i en una sana rivalitat, va rebre una massiva participació ciutadana i s'ha consolidat al llarg dels anys.