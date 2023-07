Cardedeu tanca provisionalment la biblioteca per la calor

L'Ajuntament de Cardedeu ha informat quelaper l'episodi de. El consistori ha explicat que l'equipament romandrà tancat "fins a nou avís". Precisen que s'hi està instal·lant uni, mentrestant, s’han col·locat aparells temporals d’aire condicionat, però que amb aquests "no s’aconsegueix una temperatura òptima pel benestar del personal que hi treballa i de les persones usuàries durant aquests dies de calor intensa".L'Ajuntament també avança que "en cas que baixin les temperatures i s’aconsegueixi un ambient òptim", la biblioteca tornarà a obrir amb l’horari habitual. Si la calor intensa i les altes temperatures persisteixen, però, "aquesta situació provisional es mantindrà fins que les obres d’instal·lació del nou sistema de climatització estiguin enllestides, previst pels primers dies d’agost".La biblioteca, però, mantindrà uns serveis mínims: préstec de llibres amb reserva prèvia o reserves de préstec interbibliotecari, atenció telefònica i per correu electrònic, casalet de robòtica i taller d’enquadernació.