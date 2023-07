La calor rebenta els termòmetres al Vallès Oriental

Com ha passat a la resta del país,aquest dimarts al Vallès Oriental. Aés on ha pujat més: s'ha enfilat fins als, una xifra que queda a molt poca distància de la que s'ha registrat mai a la comarca. Va ser el 6 de juliol de l'any 1982, quan a Caldes de Montbui es va arribar als 43,5.Pel que fa a la resta del municipi temperatures també extremes, en alguns casos rècords des que es té constància. A Caldes de Montbui hana rribat als 42,2 graus; a Granollers, 41,4, la mateixa xifra que a Sant Celoni; a Parets, 41,3; a Sant Pere de Vilamajor, 40,8;i a la Garriga, el meteoròleg Martí Oliveras ha informat que s'ha arribat als 40,6.En altres poblacions no s'han superat els 40 graus, però igualment la calor ha estat important: a Sant Antoni de Vilamajor, 37,8; a Tagamanent, 36,7; a Cardedeu 35,1; i al Puig Sesolles, a 1.668 metres i en terme de Fogars de Montclús, 31.8.