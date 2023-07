El Maratafolk arriba aquest dissabte al 20è aniversari

Aquest dissabte arriba la 20a edició del, un festival de música folk que va celebrar la primera edició el 2002 i va patir dos anys d’aturada (el 2020 i el 2021 per motius de la pandèmia).La vetllada, que tindrà lloc a la plaça de Marata, començarà a les 20.00h amb l’actuació de, el romancer de Santa Eulàlia de Ronança que estrenarà, en exclusiva, el romanç del 20è aniversari. Arnella ja ha actuat en diverses ocasions al festival i aquesta vegada també oferirà cançons del seu darrer disc(autoeditat, 2023).A continuació serà el torn de la mallorquina Joana Gomila i la vallesana Laia Vallès, que presentaran l'espectacle. Tal i com destaca el festival, Gomila i Vallès "expandeixen les ones vibratòries del seu univers sonor partint de la paraula dita, la paraula cantada, la paraula rosegada. Samplegen les gallines de ca seva, la mar de S’illot, els sibil·lins i les perdius de Son Perot i amb aquest material reconstrueixen un món paral·lel que fuig de les òrbites habituals i es proposen un nou lloc des d’on surar".Després del sopar popular, i a partir de mitjanit, el grup empordanès Fetus, "un grup de punk-rock fins que van descobrir els romanços de Jaume Arnella i els van passar pel seu sedàs elèctric amb Sota cavall i rei (2021)". Ara, al nou disc La serra dels perduts (2022) "exploren un nou univers sonoron hi caben sons tradicionals i cançó de taverna, descabdellant històries populars de l’imaginari empordanès i cançons perdudes de les Gavarres i de més enllà". El trio fundacional (Adrià Cortadellas, Telm Tarradas i Adrià Jiménez) s’al·lia amb col·laboradors de luxe com Guille Caballero (Els Surfing Sirles) o els músics d’arrel Ricard Ros i Carles Belda).La nit clourà amb doble sessió de punxadiscos PD Nostrat i PD K1000.