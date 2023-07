Granollers comença la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'escola Salvador Llobet

A partir d’aquest dilluns s’inicia la instal·lació dea la coberta de l’de Granollers. L’actuació, que preveu quedar enllestida durant el mes de setembre, és una de les accions planificades en el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, que té per objectiu "accelerar la transició verda i establir accions encaminades a un nou model de gestió energètica més eficient i sostenible".Es tracta d’una instal·lació solar fotovoltaica de 80 kWn de potència, en règim d’autoconsum compartit, que permetrà cobrir les necessitats elèctriques de l’equipament, amb el consegüent estalvi energètic en la despesa elèctrica.La nova instal·lació fotovoltaica estarà formada per 204 mòduls i ocuparà 809 metres quadrats de la coberta que permetran un e(corresponent a l’autoconsum de l’escola Salvador Llobet, fins a un 40% del consum anual) i evitar l’emissió de 19,7 tones de diòxid de carboni l’any a l’atmosfera.Es calcula que la inversió, de poc més 80.000 euros, s'amortitzarà en dos anys i comptaran amb un estalvi energètic del 9,41 %, uns 45.000 euros anuals.Així mateix, s’instal·larà a l’entrada de l’edifici una pantalla per visualitzar les dades de funcionament de la instal·lació solar com són la producció d’electricitat per les plaques solars, l’autoconsum i l’estalvi d’emissions al llarg del temps.L’obra està cofinançada pel Programa Sectorial per fer front a l'emergència climàtica de la Diputació de Barcelona