Mor la passatgera d'una moto en un accident a la C‑155 a Lliçà de Vall

Una donaaquesta matinada en tenir una Lliçà de Vall. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, i per causes que encara s'estan investigant, la moto en què viatjava com a passatgera ha patit un accident a l'alçada del punt quilomètric 13,9. El motorista que la conduïa ha resultat il·lès, però la dona ha mort. La víctima és L. Y. G. I., de 30 anys i veïna de Barcelona.Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 02:14h. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, i quatre ambulàncies i l’equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).