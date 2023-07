Detinguts uns lladres que havien robat en domicilis de Mollet i que tenien 75 antecedents

Agents de la Policia Local de Ripollet i dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Cerdanyola del Vallès han detingut, el passat 10 de juliol, dos homes que s'estaven investigant peri que sumen, la majoria per robatoris.Als dos homes, de 43 i 37 anys, se'ls investigava des del passat mes de març per diversos. En el cas de la ciutat del Vallès Oriental, haurien realitzat 7 robatoris en una mateixa comunitat de cases aparellades amb garatges comunitaris. Forçant la porta d'aquest garatge garatge haurien accedit als domicilis. Entre d'altres, haurien sostret un turisme, una bicicleta elèctrica (valorada en uns 3.800 euros) i diverses eines de bricolatge.Amb el turisme acabat de sostreure s'haurien dirigit a Barcelona on, a la zona de Sarrià-Sant Gervasi, haurien forçat un altre garatge i haurien sostret un segon turisme. Dies més tard van sostreure, d'un nou garatge de Sarrià- Sant Gervasi, una altra bicicleta elèctrica valorada en més de 4.400 euros.Les Unitats d'Investigació de Mollet del Vallès i de Sarrià-Sant Gervasi van iniciar una investigació conjunta que els va fer detenir els lladres dilluns a Ripollet, quan estaven forçant una furgoneta. Els dos detinguts anaven acompanyats d'una tercera persona que també va acabar detinguda, però a qui només se l'imputen aquests darrers fets. Al sere scorcollats se'ls hi van trobar diverses eines, com tornavisos i guants.