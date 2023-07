Fenomen a Granollers amb un botiga que ven centenars de neveres d'hotel a 30 euros

La botigade Granollers està especialitzada en vendre els objectes que troben a les empreses, cases i pisos que els seus propietaris els hi han encarregat buidar. El negoci és tot un fenòmen a les xarxes socials, sobretot a TikTok, i ara ho han tornat a demostrar.Segons ha avançat el programa Versió RAC1, el nou cas s'ha produït amb unes. En concret, 200, que van posar a la venda per 30 euros i que es van esgotar en poques hores.L'anunci va generar una gran reacció en els 215.000 seguidors que tenen a TikTok i els 31.000 d'Instagram, molts dels quals van acabar fent llargues cues per aconseguir algun dels electrodomèstics.En declaracions a RAC1, el responsable de la botiga,, ha explicat que el vídeo va superar el milió i mig de reproduccions i les vendes es van disparar, cosa que va provocar que s'esgotessin en tres dies. Fins i tot, assegura, hi ha gent que ha fet hores de cotxe per adquirir-ne una.També ha avançat que a finals d'agost tornaran a tenir neveres a la venda i que ha creat una llista d'espera.