La Tèrmica s'incorpora a la Ruta Europea del Patrimoni Industrial

El Departament de Cultura ha anunciat aquest dimarts que 19 museus i espais patrimonials vinculats al Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) s’han incorporat com a. Entre ells,, de Roca Umbert.Es tracta d’una iniciativa que sorgeix a finals del segle passat peren alguns territoris i és la xarxa mundial més gran encarregada de protegir aquest llegat. A més de l'espai granollerí, entre els euseus que formaran part de la ruta catalana hi ha Can Marfa Gènere de Punt- Museu de Mataró, l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, la Farga Palau de Ripoll i el MNACTEC.El llistat de museus catalans que participen de la ruta es completa amb el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, el Museu del Ferrocarril de Calalunya de Vilanova i la Geltrú,Museu del Ferrocarril a Móra la Nova, Museu de Gerri de la Sal, Museu Hidroelèctric de Capdella, Museu de les Mines de Cercs, Museu Molí Paperer de Capellades, Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museu del Suro de Catalunya (Palafrugell), Museu del Ter (Manlleu), Museu Trepat de Tàrrega i Terracotta Museu de Ceràmica a la Bisbal d’Empordà.En un comunicat, el Govern ha recordat que la xarxa s'estructura en més de 2.200 llocs d'interès (sites) de 51 països europeus. “Són llocs que expliquen la història industrial europea i que són accessibles a turistes i visitants”, han concretat.D'aquests més de 2.200 llocs industrials, només 112 tenen el qualificatiu d'Anchor Point o Punt d'Ancoratge. Els Anchor Point són l'espina dorsal de la xarxa ERIH, ja que es tracta de de llocs d'importància excepcional en termes de patrimoni industrial on, a més, s'ofereix una experiència innovadora i d'alta qualitat al visitant.