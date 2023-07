Mor un motorista en un xoc frontal a la C‑59 a Mollet

Un motoristaaquesta nit en un accident de trànsit a laa Mollet del Vallès. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc abans de les 11 de la nit a l’altura del punt quilomètric 0.3. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut unentre un turisme i una motocicleta. Posteriorment, aquest turisme ha impactat amb un altre cotxe. A conseqüència de l’accident, ha mort el motorista: O. R. B., un home de 28 anys veí del Masnou.En l’accident han resultat ferides dues persones més: una menys greu, que ha estat traslladada a l'Hospital de Granollers, i una lleu, a l'hospital de Mollet.Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat conjunta del SEM i Bombers.Quant a l’afectació viària, es va tallar la via i es va reobrir passat dos quarts de dues de la matinada.