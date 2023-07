La residència Antònia Roura de Granollers inicia la reforma de 8 habitacions i 10 banys

Aquest dilluns han començat les obres de renovació dede la residènciade Granollers. Els treballs es faran de manera gradual des del juliol fins al mes de novembre i "s’adoptaran mesures per mantenir al màxim les rutines dels residents, mentre durin les obres", segons ha comunicat la fundació.La inversió d’aquesta primera fase d’obres és de 211.926,33 euros, 135.000 dels quals procedeixen de fons europeus Next Generation, un 64 %, i 76.926,33 euros, són fons propis. "Bona part d’aquests estalvis propis s’han assolit amb donacions i negociant una tarifa molt favorable per al subministrament de gas de la residència", precisa la fundació.L’objectiu d’aquestes obres és, a més d’una millora estètica, aconseguir espais on els residents es puguin moure amb més comoditat, tant en cadira de rodes com sense. "També guanyaran en privacitat, ja que podran dutxar-se dins la mateixa habitació en lloc de fer-ho en banys comuns. Els banys estaran equipats amb mesures tècniques per afavorir l’autonomia dels residents, com portes corredisses amb manetes adaptades i piques suspeses sense peu, entre d’altres", afegeix. A banda dels banys de les habitacions també se n’arranjaran dos de comuns, un en cada planta de la residència. Tant les habitacions com els banys tindran paviments vinílics antilliscants i es col·locaran llum de balisa per situar-se en la foscor sense destorbar l’altra persona que comparteix espai.Els treballs han començat pel segon pis de la residència i es preveu arranjar dues habitacions cada mes.Finalment, la Fundació Antònia Roura explica que té intenció de "seguir renovant les 18 habitacions restants de la residència de Granollers, fet que dependrà de la possibilitat d’acollir-se a nous fons europeus o altres subvencions, imprescindibles per poder tirar endavant les obres".