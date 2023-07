Les retribucions dels regidors de l'equip de govern de Granollers pugen un 13,6% respecte al 2019

El ple de Granollers d'aquest dilluns ha servit per fixar les assignacions per al govern i els regidors. Unes quantitats en què destaca l'augment deldels sous dels regidors de l'equip de govern, a més del 9,18% de l'alcaldessa,, que passarà a rebre 69.295,24 euros bruts anuals. De fet, les assignacions per al govern pugen un 21,23% (de 535.574 a 649.295 euros): per l'augment de sou, però també perquè hi haque en l'anterior mandat i passen de 7 a 9: Alvaro Ferrer, Gemma Giménez, Andrea Canelo, Maria Villegas, Francesc Arolas, Rudy Benza, Juan Manuel Segovia, Martí Pujadas i Isabel Llorente, que cobraran 58.000 euros bruts anuals. El quart tinent d'alcaldia, Jordi Terrades, no rep salari de l'Ajuntament perquè cobra com a diputat al Parlament. Fionalment, hi haurà dos regidories a mitja jornada: Cinta Aixendri i Sergi Fernández.Una altra novetat és que s'eliminen lesde l'anterior etapa, que eren de 200 euros per ple i 150 per les comissions informatives, però ara tots els regidors cobraran una quantitat de 1.200 euros, mentre que els portaveus 1.700.Pel que fa als grups municipals, les assignacions es mantenen igual que fa quatre anys: 1.600 euros mensuals per cada grup municipal i 700 extres per cada regidor.Pel que fa retribucions dels càrrecs electes, hi han votat a favor PSC, Junts i PP; en contra, Primàries i VOX; i ERC s'ha abstingut.