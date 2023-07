Illa i Batet, a Canovelles: «Aquest 23‑J només hi ha dues opcions»

La candidata del PSC al Congrés dels Diputats per Barcelona,, ha participat aquest dilluns de l’acte comarcal de campanya electoral a Canovelles conjuntament amb el primer secretari del PSC,i el candidat vallesà"Els socialistes tenim clar que elha de tornar a ser Pedro Sánchez, hem vist tot el que s’ha pogut fer en aquests anys. Hem avançat i per seguir-ho fent, és crucial guanyar". És el que ha dit aquest dilluns Meritxell Batet, candidata del PSC al Congrés dels Diputats per Barcelona, a Canovelles. Considera que Sánchez presenta "un model d’una Espanya oberta amb un projecte il·lusionant, ple de llum i esperança i en contraposició, trobem un model fosc amb falta d’idees que és el que encapçala Feijóo".Batet ha estat una de les protagonistes de l’acte de campanya dels socialistes vallesans que ha tingut lloc al teatre auditori de Can Palots. A més de Batet, dalt de l'escenari l'han acompanyat l’alcalde de Canovelles,, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el candidat vallesà al Congrès dels Diputats, Arnau Ramírez. Tots han coincidit en la importància d’aquestes eleccions i en la idea que només hi ha dos presidents possibles: Sánchez o Feijóo, i tots dos, "representen models completament diferents".Batet ha posat en valor el diàleg obert a Catalunya per part de Sánchez i ha dit que "es necessita 4 anys més per consolidar aquest camí obert. Mereix el nostre suport perquè se l’ha jugat per Catalunya perquè recuperéssim la convivència, avui el clima social és infinitament millor que fa uns anys".El diputat al Congrés i ara candidat, Arnau Ramírez, ha assegurat que Sánchez "ha fet realitat el lema de no deixar ningú enrere". Ramírez també ha recordat que en el cas del Vallès Oriental, "s’han fet realitat" dues reclamacions històriques com són el desdoblament de la R3 i l’eliminació del peatge de l’AP7.Illa, per la seva banda, ha volgut recordar que tot i ser un mandat molt complicat, "Pedro Sánchez no ha deixat la carpeta de Catalunya al calaix, sinó que ha abordat el conflicte, ha tingut un paper actiu i ara estem parlant de convivència, fruit de la política de diàleg".