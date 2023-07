L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha decidit que elsiguiavui i demà per l'onada de calor. La mesura, que s'aplicarà durant tot el dia,s ervirà com a mesura per protegir de la calor a la ciutadania en els desplaçaments.Per l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, "amb aquesta mesura, i davant el pic de calor especialment durant aquests dos dies, volem afavorir que els desplaçaments siguin més còmodes i més frescos per a la ciutadania".