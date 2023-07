Granollers talla ​set arbres del Parc Torras Villà afectats per la sequera i el canvi climàtic

A partir d'avui dilluns i durant aquesta setmana, l'Ajuntament de Granollers tallarà i retiraràdel Parc Torras Villà que han resultat morts, principalment a causa de les darreresi del. Es tracta d'un cedre, un avet, una firmiana, un bedoll, una noguera, un cirerer i una òstria. Segons precisa el consistori, els exemplars seran substituïts per noves espècies en la campanya de reposició d'arbrat, prevista durant els mesos d'hivern.També precisa que, seguint criteris de biodiversitat i sostenibilitat, la fusta dels set exemplars es reaprofitarà i es tractarà per generar compost. Alguns dels troncs es mantindran al mateix parc per crear refugis de biodiversitat, que permeten retenir humitat, regular la temperatura i contribueixen també a la proliferació de flora i fauna.El Parc Torras Villà compta actualment amb més de 300 arbres de més de 100 varietats diferents, seguint el projecte ideat pel farmacèutic i naturalista granollerí Antoni Jonch Cuspinera que va plantejar construir un jardí del món, amb més de cent espècies de plantes procedents dels cinc continents.El parc es va inaugurar fa gairebé 50 anys (el 28 de gener de 1974), té 21.260 m2 de superfície i és l'espai verd amb més visites del municipi. A més, és referent a escala comarcal per la seva riquesa botànica i visitat per escoles de jardiners. I és que el plantejament de Jonch ha tingut continuïtat i, al llarg dels anys, s'ha treballat per trobar espècies diferents i enriquir el projecte original.L'espai disposa d'una diversitat similar a qualsevol jardí botànic o arborètum, i la substitució dels arbres o introducció de noves espècies es planifica cercant exemplars que aportin riquesa i nou coneixement al parc.