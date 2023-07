La pirotècnia castellonenca Martí farà el castell de focs de Festa Major de Granollers

Laguanya el primer premi del. D'aquesta manera, l'empresa, guardonada en les tres edicions en què ha participat al certamen, també s'ha endut el premi especiali s'encarregarà del castell de focs de la festa granollerina, a finals d'agost. Segons, gerent de l'empresa, l'aposta per una forma no clàssica de disparament i un final "molt diferent" amb l'esclat d'unels ha valgut el reconeixement., que va patir una explosió a la seva fàbrica aquesta setmana, ha quedat en segona posició,. D'altra banda, la neteja de l'entorn s'ha ajornat fins que millorin les condicions marines per aquesta tasca.El veredicte del jurat del 31è Concurs Internacional de Focs Artificials s'ha donat a conèixer aquest diumenge, després de quatre dies en què el cel de Tarragona s'ha il·luminat amb els coets de tres companyies valencianes i una quarta italiana. El jurat, després de veure tots els espectacles, ha acordat atorgar el primer premi del certamen, el Trofeu 'Venus Ciutat de Tarragona', a la pirotècnia Martí amb 1.560 punts. Aquesta és la tercera vegada que l'empresa de Burriana participa i guanya el concurs.