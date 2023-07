Tres anys de presó a tres joves de Granollers per llançar pedres a una furgoneta dels Mossos en el tercer aniversari de l'1‑O

L'Audiència de Barcelona ha condemnatpera una furgoneta dels Mossos d'Esquadra en les protestes de l'1 d'octubre del 2020, pel tercer aniversari de l'1-O, en una sentència avançada per Efe i confirmada per l'ACN de fonts jurídiques. A banda, un dels condemnats haurà de complir mig any més de pena i pagar 76.600 euros per lesionar un agent, que va caure a terra i es va trencar el peroné durant la detenció. "La sentència obvia bona part de les al·legacions de la defensa i compra el relat dels Mossos", ha criticat Alerta Solidària, que ha avançat que presentarà recurs al TSJC."Presentarem batalla per evitar la presó dels independentistes", ha confirmat l'organització de l'esquerra independentista, que ha defensat els tres granollerins condemnats. La sentència de l'Audiència de Barcelona considera provat que els tres acusats van actuar de manera conjunta i, a la cruïlla dels carrers de Pelai i Balmes, van llançar pedres contra una furgoneta d'antiavalots del Mossos, amb agents a dins., però se'ls absol del delicte de desordres públics perquè no s'ha pogut acreditar que fessin barricades o cremessin contenidors després de la manifestació pel tercer aniversari de l'1-O, convocada per l'ANC i Òmnium Cultural.Les peticions de penes –amb els tres delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions- eren de cinc anys de presó per a dos dels joves i de vuit anys per al tercer acusat.