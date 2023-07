Recepta | ​Arròs mar i muntanya amb alegries

120 grams d’arròs bomba per persona2 barnilles de costella de porc a trossos4 ales de pollastre a trossos1 sèpia1 grapat de petxines1 ceba½ pebrot vermell petit1 pebrot de Padrón2 grans d’all2 tomàquets madurs1 grapat de pèsolsUns brins de safràCaldo de peix o concentrat de la SirenaOli i salSalpebreu la costella i el pollastre i poseu-los a sofregir. Quan les carns estiguin daurades, afegiu la ceba, el pebrots, vermell i de Padrón, i els grans d’all tallats ben petits i afegiu-hi els tomàquets ratllats sense llavors.Passats uns minuts, un cop reduïts els líquids del tomàquet, retireu les carns i afegiu la sípia.Quan el sofregit agafi un color grirebé be marronós amb les verdures concentrades, llavors ja el teniu a punt.Mentresatant, en un cassó poseu a escalfar aigua i quan arrenqui el bull i afegiu el concentrat i ho deixeu bullint.Afegiu a la paella els brins de safrà i els deixeu torrar una miqueta. Hi afegiu també l’arròs perquè es torri una mica amb el sofregit. Passats uns minuts, hi afegiu 2 parts de caldo per 1 d’arròs (sempre es posa el doble de caldo que d’arròs) i ho deixeu coure a foc fort durant 10 minuts. Després, baixeu el foc, hi afegiu els pèsols i les petxines i rectifiqueu de sal. Ho deixeu coure tot cinc minuts més, a la fi dels quals introduireu la paella en el forn pre-escalfat a uns 150º entre tres i cinc minuts més. El temps total de cocció es entre divuit i vint minuts.