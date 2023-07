Granollers acull una exposició per reivindicar la resposta del feminisme davant l'extrema dreta

Un moment de la inauguració de l'exposició. Foto: CNJC

Aquest dimecres s'ha presentat a Granollers l'exposició itinerant Estenem la resposta: el feminisme davant l'extrema dreta, una iniciativa conjunta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i diversos col·lectius feministes d’arreu de Catalunya. L'exposició té com a objectiu abordar el creixement de l'i els, i posar en valora aquests reptes.La presidenta del CNJC,, ha destacat la importància d'aquest projecte i ha expressat el seu agraïment als col·lectius feministes que han col·laborat en la seva realització.El CNJC ha destacat que aquesta exposició es presenta "com una eina essencial per fer front als discursos d'odi de l'extrema dreta i reivindicar els drets que tant ha costat assentar en les nostres societats".​A través d'aquesta exposició, "es posa de manifest la importància de denunciar les estratègies antifeministes i antigènere de l'extrema dreta i visibilitzar les respostes feministes que treballen per una societat plural i inclusiva". Destaquen, a més, que aquest treball "ofereix una oportunitat per conèixer accions i experiències diverses que s'han desenvolupat en resposta a les amenaces a la llibertat i la desigualtat, aportant una visió crítica i transformadora des del feminisme organitzat arreu de Catalunya".En aquest primer acte de presentació, les portaveus del col·lectiu, Laia i Mireia, han destacat la lluita feminista anticapitalista que s'ha dut a terme a la ciutat. Des de la seva fundació com a Coordinadora Feminista l'any 2016, aquest col·lectiu ha organitzat diverses accions i manifestacions en defensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, treballant en xarxa amb altres col·lectius de la comarca.L'exposició és una mostra conjunta que es presenta a diverses localitats catalanes al llarg del mes de juliol: Granollers, la Seu d'Urgell, Valls i Vilafranca del Penedès, i compta amb la participació de col·lectius feministes d’aquests municipis i de Barcelona, Tarragona, Llinars del Vallès i Reus.