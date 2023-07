Aquest dijous, converses per «reactivar el moviment independentista» a Granollers

, a partir de els 19.00h, tindrà lloc a la Sala Tarafa de Granollers l'acte Un nou cicle per un país lliure;. Organitzat per Òmnium, es tracta d'unque s'estenen arreu del territori des del gener d'aquest any, "amb l'objectiu d'apropar-se a diferents veus que treballen des d'àmbits diversos en la construcció d'un país més just i més lliure", segons destaca Òmnium."Des de la llengua, la cultura i la cohesió social, però també des de les entitats del tercer sector, el món empresarial, les entitats juvenils, sindicats... cal conèixer, visibilitzar i posar en valor la infinitat d'iniciatives i reptes que se'ns plantegen a nivell de país per poder-los abordar, cada dia, amb la implicació de més gent", afegeixen.A l'acte hi intervindran en Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural; Gabriela Serra, activista i presidenta d'Observa; Marta G. Otín, directora i pedagoga teatral, i Ivana Morera, presidenta de l'AV de l'espai rural de Gallecs. S'encarregarà de moderar la periodista Gemma Permanyer.