El Vallès Oriental tanca el mes de juny amb la xifra més baixa de persones aturades des de juliol de 2008

Aquest mes de juny ha tornat baixar l'atur al Vallès Oriental, concretament en 309 persones respecte el mes de maig passat. La xifra situaa la comarca,. El descens relatiu se situa en l'1,60% i la taxa d'atur provisional en el 9,87%. Són dades de l'Avanç de les dades d'atur del mes de juny de l'Observatori-Centre d'estudis del Consell Comarcal.Segons explica el Consell Comarcal, el descens de l'atur al juny és habitual al Vallès Oriental i al conjunt de Catalunya: "Si es miren les dades des de l'any 2008, sempre s'ha registrat un descens de les dades aquests mes, a excepció del juny de 2008 i el juny de 2020. Així, respecte l'any passat, enguany l'atur ha registrat un descens del -0,93%, que tot i ser positiva, és una xifra més moderada que la registrada en anys anteriors. Per exemple, al juny del 2022 l'atur va disminuir en un -20% i al juny de 2021 en un -9,61%".Per municipis, els tres municipis on s'ha registrat un descens més important de l'atur respecte al mes de maig han estat(-86 persones),(-69) i(-28). En canvi, els lleugers increments de l'atur s'han registrat a Vilanova del Vallès (+13), Bigues i Riells (+10) i Llinars del Vallès (+8).A Catalunya, també es registra un descens de l'atur respecte altres anys. Així, en finalitzar el mes de juny, les persones registrades a les oficines de Treball es xifren en 329.744, el volum d'atur registrat més baix també des de juliol de 2008 (quan es va situar en 321.964 persones). Intermensualment, l'atur registrat ha disminuït (-1,9%; 6.359 menys), com acostuma a succeir els mesos de juny (només va créixer en 2004, 2007, 2008 i 2020). Ara bé, aquesta caiguda és de les més discretes en aquest mes de l'any.