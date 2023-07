L'Hospital de Mollet assoleix les zero emissions directes a l'atmosfera

Cap al Net Zero total

L’Hospital Universitari Mollet ha assolit el. És a dir, les zero emissions netes de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.En un comunicat, la Fundació Sanitària Mollet destaca que això "reforça el seu posicionament com a referent en sostenibilitat en el sector de la salut, un sector amb un" i recorda que es tracta d’un dels primers hospitals en assolir aquesta fita.Segons el seu director general,, "la salut de les persones és inseparable de la salut del planeta. Nosaltres ho entenem així, per això treballem per millorar la vida de la nostra gent no només tenint cura de la seva salut, sinó també del medi ambient".La fundació precisa que, en els últims 11 anys, s’ha aconseguit una, gràcies a 3 línies de treball: estructures i instal·lacions; millora de processos i cultura de sostenibilitat.Per aconseguir ser més sosenible, l'edifici de l'Hospital Universitari Mollet disposa d'una sèrie d', com ara patis de llum i arquitectura sostenible que contribueixen a un estalvi del 40% en il·luminació; energia geotèrmica que permet una reducció del consum d'energia en climatització del 30%; cobertes sostenibles que recullen l'aigua de pluja, i una instal·lació fotovoltaica de 6.500 m2 a la coberta, que subministra el 12,5% de les necessitats d'electricitat de l'Hospital, entre d’altres.A més, el centre explica que s’han revisat iper fer-los més eficients i sostenibles a la vegada que generen més benestar i seguretat per la persona atesa tot afavorint la seva recuperació. Per exemple, la reducció dels dies hospitalització per limitar els residus generats (cada estada hospitalària genera 7kg de residus al dia) a través de la priorització de l’hospitalització a domicili, potenciant l’hospital de dia, o amb projectes com el Fast Track per a pròtesi de maluc i genoll, que agilitza la recuperació dels pacients.També es treballa per evitar viatges innecessaris de persones ateses al centre, responsables del 7% de les emissions, a traves de la telemedicina, que s’ha incrementat en un 24%, els canals audiovisuals per millorar el seguiment del tractament de rehabilitació des de casa, o les consultes d’urologia d'alt rendiment, on es realitzen diverses proves diagnòstiques el mateix dia, estalviant fins a 10 viatges dels pacients.Així mateix, es realitza una cerca i implementació permanent de sistemes mes eficients com la recuperació i tractament dels gasos anestèsics que lesionen greument la capa d’ozó, millores dels circuits d’esterilització estalviant aigua, l’ús de materials reciclables per la roba del bloc quirúrgic o el tractament de les aigües de la planta de dialització.El projecte Green Hospital dibuixa una ruta per assolir el Net Zero total en el 2050. Concretament, situa la descarbonització de l'activitat i l’eliminació de totes les emissions directes (sense compensacions) en el 2030; la descarbonització de tota la cadena de subministrament per eliminar totes les emissions indirectes en el 2040; i la descarbonització total de l'economia i societat que permetrà l'eliminació de les emissions residuals en el 2050