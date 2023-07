Els Mossos han detingut dos homes per, tres dels quals en grau de temptativa. Els arrestos es van produir el passat 13 de juny. Els presumptes lladres seguien el modus operandi habitual en aquesta tipologia de delictes. Usaven mesures de seguretat addicionals per evitar ser descoberts i actuavendel Vallès Oriental on durant el dia hi havia poca activitat. Segons ha pogut saber nació, els robatoris van tenir lloc a Sant Pere de Villamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Caldes de Montbui i Lliçà d'Amunt.Seleccionaven prèviament els domicilis on intervenir, sempre fixant-se en habitatges amb portes o finestres vulnerables. Forçaven aquests punts per entrar i també escalaven les façanes. A més, sempre feien servir el mateix vehicle per desplaçar-se. S'enduien diners en efectiu, caixes fortes, joies i dispositius electrònics.La investigació l’han desenvolupat agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord. Els detinguts solien actuar, aprofitant que els propietaris dels immobles estaven treballant i hi havia poca activitat a la zona, o en àrees on la majoria de les cases eren segones residències. Amb tot, els Mossos han indicat que en diverses ocasions van accedir a l’interior dels habitatges. En alguns casos els sistemes de vigilància van detectar els intrusos i van alertar els propietaris i els serveis d’emergència, mentre els lladres fugien del lloc ràpidament.A banda, els investigadors van localitzaron els autors deixaven els estris que utilitzaven per cometre els robatoris. Acostumaven a agafar-los abans de fer els robatoris i els tornaven a deixar al mateix lloc en acabar. D’aquesta manera es protegien davant eventuals accions policials iamb els fets comesos.En un dels robatoris, els lladres van accedir a un habitatge d’on es va endur la caixa forta amb l’ajuda de dos coautors més. Van aconseguir baixar-la de matinada al carrer, mentre un dels investigats apropava el vehicle per assegurar-se la fugida. Durant la investigació la policia va poder-la recuperar, així com algunes joies.El 13 de juny els Mossos van fer una entrada i escorcoll als domicilis dels investigats i van detenir els dos homes, que acumulaven una dotzena d’antecedents per robatoris amb força en domicilis. El 19 de Juny van passar a disposició del jutjat d’instrucció 2 de Granollers.