La nova sèrie juvenil de TV3 de 2024, «Jo mai mai», es roda en una masia del Vallès Oriental

Un moment del rodatge de la sèrie juvenil de TV3. Foto: Albert Hernàndez

Referent basc

La sèrie de ficció juvenil de TV3 Jo mai mai s'està rodant, des de fa dues setmanes,. Està ambientada en una casa de colònies d'estiu i la dirigeix. Compta entre el repartiment amb, coneguda pel seu paper a Les de l'hoquei. La voluntat de la producció és ajuntar el públic familiar. La ficció també tractarà "temes transcendents de l'adolescència" com ara, l'amor, el desamor, la descoberta i conflicte entre generacions", ha assenyalat, productor executiu. La sèrie de TV3 en col·laboració amb Abacus -que per primer vegada s'endinsa en un projecte d'aquestes característiques- consta de vuit episodis de 45 minuts de durada i es preveu que s'estreniSón 10 setmanes de rodatge per elaborar una primera temporada que tindrà. A més d'aquest indret del Vallès Oriental, també hi ha previst que apareguin localitzacions com Barcelona, el Montseny, Banyoles i els Pirineus. Marc Roma ha explicat que "té trames per a joves i adults".En aquest sentit, ha especificat que les cançons seran "versionades al ritme actual" i serà un dels "punts clau" d'aquesta producció televisiva. A més, a la sèrie també es ballarà, ha dit. Roma ha explicat que la temàtica de Jo mai mai abordarà "temes transcendents de l'adolescència" com ara, l'amor, el desamor, la descoberta i conflicte entre generacions.Tot plegat, passa durant les colònies, on Clàudia Riera interpreta una de les monitores i té al seu càrrec un grup d'adolescents. L'actriu ha afirmat que és tornar a viure aquella etapa en què "els problemes semblen immensos". Riera ha reconegut estar "molt feliç" del rodatge i l'aprenentatge que estan adquirint amb intèrprets, alguns dels quals més novells, entre els quals hi ha Jan Buxaderas, Berta Rabascall, Imèn Akandouch, Maria Morera, Joel Cojal, Biel Rossell, Aleix Otem i Zoe Arnao.La nova producció té com a referent la sèrie juvenil emesa per la televisió pública del País Basc, Go!Azen. Narra les vivències d'uns joves durant unes colònies d'estiu i que es va recuperar per a la graella televisiva el 2016, després que el projecte comencés com una pel·lícula musical el 2008 i el 2009 s'estrenés com a sèrie.