L'equip de Bigues FR Moto conquereix la seva primera victòria a les 24 hores de motociclisme del Circuit

La 28a edició de lesha sumat un vencedor més a la història de la prova. Es tracta de l', l'equip de Bigues i Riells del Fai que es va estrenar en la cursa de resistència catalana l'any 2019. Bon ritme, pocs errors i gran capacitat de reacció, així s'ha resumit la seva actuació d'enguany, la qual ha culminat amb la seva primera victòria absoluta i la segona en la categoria Endurance World Championship.han copat el podi general.Daniel González, Jacopo Cretaro, David Sanchís i Pedro Rodríguez han estat els pilots triats per a assumir el repte d'escriure el nom de l'FR Moto dins del selecte grup de triomfadors de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme. I així ho han fet, després de marcar la tercera pole position consecutiva, el conjunt partia amb més avantatge que la resta dels seus rivals. Les dues primeres hores eren una batalla constant amb el Kawasaki Català Aclam, equip amb el qual s'anava alternant en la posició d'honor.En la tercera hora de competició, l'FR Moto ja prenia les regnes per a no deixar-les anar més. Es podria dir que, dels equips del grup del capdavant, aquest ha estat el que millor ha suportat els contratemps habituals en una prova de resistència. Sense grans altercats, l'únic ensurt per a l'FR Moto arribaria a les 3 de la tarda, amb unaque li va fer reduir el seu avantatge de tres voltes a només 57 segons. Així i tot, la primera posició no ha arribat a perillar en cap moment.El conjunt amb seu molt pròxima al Circuit, amb tan sols 4 participacions, acumula ja uns números que li fan obrir-se un lloc entre els millors. En 2019, l'FR Moto va signar una tercera plaça general i primera de categoria; en 2021 no va poder acabar, però en 2022 va tornar al podi amb la seva segona posició, només superat pel Kawasaki Català Aclam.Justament el Kawasaki Català Aclam, l'equip en actiu que més victòries (9) suma en la prova motociclista del traçat barceloní, ha vist per tant com li ha aparegut un gran contrincant. El conjunt de Molins de Rei, malgrat no haver igualat el resultat de l'any passat, pot estar més que satisfet, i és que la seva remuntada ha estat un cas digne d'estudi. En la seva 25a participació, el conjunt de Kawasaki format per Julien Pilot, Gabriel Pons, Johan Nigon i Marcel Brenner prenia la iniciativa després de la sortida. Tot i haver plantat cara en els primers compassos a l'FR Moto, els problemes farien la seva aparició passada la segona hora.Després de la seva tercera parada, l'equip es va veure forçat a fer una quarta i una cinquena per a solucionar alguns problemes en l'electrònica de la moto. Havent perdut més de 15 minuts, l'FR Moto es distanciava a 6 voltes. Abans de veure la tercera hora de cursa, el Kawasaki Català Aclam figurava ja en la 18a plaça. Lluny de donar-se per vençut, l'experimentat conjunt tornava a demostrar del que és capaç, escalant fins a la quarta posició. Així i tot, una caiguda de Gabriel Pons després de les 5 de la tarda tornaria a truncar totes les seves esperances.Després de les reparacions necessàries, els de Molins de Rei s'enfrontaven a la necessitat de tornar a remuntar i, tot i rodar fins i tot en la 24a posició, el nou vegades campió de les 24 Hores de Catalunya ha aconseguit el que semblava impossible, tornar a pujar al podi, i en la segona posició a més, plaça que ja era seva poc abans de les 9 del matí. Això demostra el ritme demolidor que han tingut els seus pilots, sent més ràpids fins i tot que els de l'FR Moto.La tercera plaça absoluta i la primera d'Open Superbike ha estat per al conjunt francès MPS NrBike (Nicolas Nowacki, Clement Granzotto, Matthieu Thibault, Stephane Pagani).La 28a edició de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme ha tingut altres protagonistes en les diferents categories presents. La divisió Superstock 1000 ha estat liderada per Guiracing Endurance (Moran Guiriec, Rony Schwartz, Baptiste Felgerolles, Jimmy Ollivier); mentre que l'equip Exit s'ha imposat en Supersport 600 amb Cedric Assouvie, Jerori Basté, Jean Paul Fritze i Mario Litran.Enguany, a més, ha dut a terme la tercera edició del Trofeu Sostenibilitat, per a crear consciència i aconseguir inspirar a totes les parts implicades. Aquest reconeixement s'ha atorgat al conjunt que ha dut a terme més accions sostenibles en finalitzar la prova i les ha compartit a través de les seves xarxes socials. Aquest ha estat el Moto Club de Gemenos (Jean Edouard Aubry, Vincent Schaal, Pierre Schaal, Bastien Vigne).