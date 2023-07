​Les Nacions Unides reben un grup d'estudiants de Granollers per escoltar les seves propostes socials i sostenibles

60 estudiants espanyols,, han estat rebuts aa Nova York perquè poguessin presentar les sevesal Departament de Joves de l’organisme internacional. L’expedició ha llegit un manifest amb algunes de les preocupacions i els compromisos de la joventut espanyola en qüestions com el. Els estudiants també han compartit un paquet de projectes sostenibles que han elaborat al llarg del curs dins del programa d’emprenedoria social The Challenge d’EduCaixa.El grup d’estudiants desplaçat als Estats Units està format per 17 equips de 3 o 4 alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i FPGM, seleccionats entre les més de 1.546 candidatures que s’han presentat a. Concretament, l’equip de Granollers està format per alumnes de l’. Els seus projectes se centren en reptes socials com ara la salut mental i el benestar, la protecció del planeta, la pau i la prosperitat, i tots estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.Durant la trobada a la seu de les Nacions Unides, els estudiants han llegit un manifest que recull algunes de les preocupacions de la joventut espanyola en qüestions com el canvi climàtic i la desigualtat social. Entre les inquietuds incloses al text, la desinformació, l’actitud passiva davant de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i el model de consum actual han estat alguns dels punts destacats.Els estudiants també han compartit els compromisos que adquireixen com a part de l’experiència dins del programa d’emprenedoria social The Challenge d’EduCaixa. Així, el manifest destaca la necessitat de promoure la inclusivitat i reconèixer la diversitat; impulsar el compromís ecofriendly en el dia a dia de les persones; sumar esforços amb altres persones i organitzacions, i mantenir una actitud perseverant amb la finalitat d’assolir els objectius establerts, entre d’altres."Sabem que hi ha tota una generació de joves plenament compromesos amb els reptes socials que afronta el món i volem posar tot el seu talent al servei de la societat. Aquests nois i noies han demostrat que tenen una sensibilitat i un enginy imprescindibles per abordar els desafiaments col·lectius presents i futurs, i per això volem que ens puguin representar més enllà del nostre país. A través d’aquesta nova aliança amb el Departament de Joves de les Nacions Unides, elevem el seu compromís a una escala internacional i els situem als debats i a la cerca de solucions que estan liderant els joves de tot el món per aconseguir un futur millor», ha assegurat el director corporatiu d’Educació i Màrqueting de la Fundació La Caixa, Xavier Bertolín, que ha acompanyat el grup seleccionat per The Challenge d’EduCaixa durant la seva rebuda a la seu de les Nacions Unides.L’estada del grup als Estats Units, de gairebé dues setmanes, també inclou visites formatives a algunes de les universitats més prestigioses de la costa est nord-americana, com el MIT, Yale i Columbia. També s’han programat activitats culturals i trobades amb diverses becàries de postgrau de la Fundació ”la Caixa”, una visita a l’entitat Beauty for Freedom, ONG que crea consciència i recapta fons per combatre el tràfic de persones, i una xerrada amb Eli de los Pinos, fundadora i directora d’Aura Biosciences, projecte que se centra en la recerca de noves teràpies oncològiques.