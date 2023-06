El CN Granollers es tornarà a mullar per l'esclerosi múltiple

El Club Natació Granollers es tornarà a mullar per les més de 9.000 persones que a Catalunya estan afectades per l'esclerosi múltiple, adherint-se, un any més, a la campanyaD'aquesta manera, l'entitat es convertirà en una de les més de 500 piscines catalanes que donaran suport a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) en la lluita per aturar l'impacte d'aquesta malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central, més comú entre les persones joves d'entre 20 i 40 anys, i que encara avui no té cura.Serà diumenge 9 de juliol, de 10h a 14h, quan el Club contribuirà a fer que la FEM recapti fons a través de la venda de material com tovalloles, samarretes, bosses, necessers i gorres, entre d'altres. També hi haurà una bústia al CAS per fer donacions, amb la possibilitat de fer-ho en efectiu o Bizum.A les 12h del migdia es produirà una de les imatges clàssiques de la jornada: un salt a la piscina exterior del club.