Oriol Sagrera i Saula, nomenat conseller delegat del Circuit de Barcelona-Catalunya

, secretari general del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha estat nomenatdelen un consell d'administració extraordinari celebrat aquesta tarda i amb el suport de tots els socis, públics i privats. Sagrera és conseller del Circuit de Barcelona-Catalunya des de fa dos anys i ha liderat la transformació de la instal·lació en l'àmbit de la digitalització i la sostenibilitat.El nomenament d'aquesta nova figura al consell d'administració, segons l'equipament, respon a "la voluntat d'accelerar la transformació del Circuit seguint les bases del Pla Estratègic", que es va presentar el passat mes d'octubre. El pla té per objectiu fer el Circuit de Barcelona-Catalunya "més sostenible ambientalment i econòmicament, amb una clara aposta per la digitalització i la diversificació de les activitats, i perquè esdevingui una infraestructura clau per a la indústria de l'automoció, la innovació i la captació de talent".Oriol Sagrera i Saula (Barcelona, 1986) és jurista, ha treballat en diversos despatxos d'advocats i ha fet de professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment és secretari general del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, vicepresident segon del Consorci de la Zona Franca, vocal del Consell General de Fira de Barcelona i patró de la Fundació Barcelona Capital Nàutica AC-24.