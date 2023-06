Ensurt a Bigues després d'un accident pirotècnic a l'arrencada de la Festa Major

aquest dimecres a l'inici de la. Segons explica l'Ajuntament, a un quart d'onze de la nit a la plaça Miquel Bosch, després dels malabars de foc es va fer l'encesa de les rodes pirotècniques i, quan es van començar a disparar les candeles, l'equip de subjecció d'una de les candeles va fallar. Tot plegat va provocar qued'aquest equip pirotècnic es disparessin de forma horitzontal, afectant diverses persones tant del públic com de la colla. De fet, una de les boles va arribar a travessar el carrer d'Anna Mogas fins a impactar contra un dels vidres del Centre Cívic i Cultural El Rieral i ferir una treballadora municipal.En total,. Tres ja van ser donades d'alta, però en queden dues d'ingressades amb ferides d'impacte directe a les cames. Evolucionen favorablement.El concistori ha expressat la seva "consternació" i ha expressat el seu suport a la colla de diables, concretament, a la secció Fai On Fire, de la que destaquen la "llarga trajectòria i experimentada en múltiples esdeveniments de foc". El Ball de Diables de Bigues i Riells del Fai ha comunicat la seva preocupació per les persones afectades. Per això, la colla ha decidit suspendre la resta d'actes de foc previstos per la Festa Major.