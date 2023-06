Tot a punt per la Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del sud d'Europa

Un torneig de rècord

Més de 300 partits al dia

Cerimònia d'inauguració inspirada en els valors de l'handbol

Arbitratges de primer nivell

La Granollers Cup a la xarxa

A partir d'avui, i fins diumenge,jugadors i jugadores de fins a 20 anys d’arreu del món competiran a Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i Montornès del Vallès en el torneig. Els joves, que s’allotjaran en escoles, càmpings i hotels de Granollers i la rodalia, ompliran els carrers de la ciutat amb la il·lusió de competir en el torneig d’handbol base. "Durant la seva estada aprendran i conviuran amb joves de diferents països, i gaudiran d’un intercanvi cultural que alhora els enriquirà com a esportistes", destaca l'organització.Aquest any, la Granollers Cup bat tots els seus rècords amb més de 6.200 participants i(138 equips més que en l’edició anterior). D’aquests, 183 són catalans, 94 de la resta de comunitats autònomes de l’Estat i 147 estrangers. La categoria cadet serà la més nombrosa amb 73 equips masculins i 72 femenins.En aquesta edició s’estrenen a la Granollers Cup Gran Bretanya i Xile, i continuen participant països com Alemanya, Andorra, Argentina, Brasil, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, França, Islàndia, Israel, Itàlia, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia, Tunísia, Txèquia, etc.D’altra banda, enguany la participació femenina continua apropant-se a la masculina. Un 46% dels equips són femenins i un 54% són masculins.Durant els dies de competició s'habiliten pistes de joc a diversos punts de la ciutat de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i Montornès del Vallès. Cada dia es jugarande les diferents categories (1.265 en total) en 22 pistes, i cadascun durarà 30 minuts. En total es jugaran aproximadament, que equivalen a 26 dies. El torneig està estructurat de manera que tots els equips juguin un mínim de 5 partits a la fase de grups, a més dels quarts, semifinals i final, i així gaudeixin d'un veritable ritme de competició. Per a gestionar tot aquest volum de pistes i jugadors, és necessari un gran equip de més de 225 voluntaris i voluntàries.La cerimònia d'inauguració tindrà lloc avui a partir de els 20.00h a la plaça de la Porxada i estarà inspirada en els valors de l’handbol. D’altra banda, un cop més, al Village de la Granollers Cup, tornarà a estar obert com a espai on compartir experiències i passar una bona estona gràcies a les activitats que s'hi faran.[h3Padrins de luxeEls padrins d'aquest anys eran Antonio García i Alejandrina Barbosa. El de la Llagosta, jugador del Fraikin BM Granollers, és format a la casa, ha estat internacional en 100 ocasions, i ha aconseguit ser campió del món (2013), medalla de bronze (2014) i medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tokio 2020.Alexandrina Cabral Barbosa és una jugadora internacional en 157 ocasions amb la selecció espanyola, amb qui ha obtingut diversos guardons a escala internacional (subcampiona del món 2019 i subcampiona d’Europa 2014).La Federació Espanyola d'Handbol organitza, juntament amb el BM Granollers, un curs per a àrbitres joves de tot el territori per promoure el seu ascens de categoria. Els col·legiats arbitraran partits de la Granollers Cup com a part de la seva formació i seran avaluats per la mateixa RFEBM. La resta dels àrbitres pertanyen a la Federació Catalana d'Handbol (FCH). Així mateix, hi haurà parelles arbitrals provinents de Noruega, França, Suècia.Durant el torneig estarà activa la web 2023.granollerscup.com , on es podran seguir els resultats de la competició. El torneig es podrà seguir en temps real a través del Twitter (@GranollersCup), Instagram (@GranollersCup), el hashtag #GCup2023, diferents canals de Telegram, i es podrà participar en els sortejos de roba Hummel dissenyada especialment per la Granollers Cup. A més, cada jornada s'afegiran les imatges a Facebook i a Instagram i oferirem la retransmissió de les finals en streaming a través de