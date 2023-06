Granollers substitueix les plataformes de recollida de residus de l'illa de vianants per unes de tancades i amb més capacitat

Granollers ha començat a implementar les novesque donen servei als habitatges del centre històric de la ciutat. Les 12 plataformes anteriors d'estructura oberta quedaran substituïdes per unes de tancades ambdels contenidors de recollida selectiva, i contindran informació detallada dels residus que s'hi poden dipositar a cada un dels contenidors, per facilitar i fomentar un correcte reciclatge.La flota de vehicles que instal·len i retiren diàriament les plataformes mòbils també es renoven amb 4 vehicles elèctrics, silenciosos i més respectuosos amb el medi ambient, aportant confort a la ciutadania quant a millora de la qualitat de l'aire i reducció dels nivells de soroll.Aquestes novetats en el sistema de recollida de residus a l'illa de vianants també suposarà, segons destaca el consistori, "una millora del mobiliari urbà i de la qualitat de l'espai públic,, i fent-lo més atractiu pel passeig i la visita".Les ubicacions i horaris de les plataformes es mantenen, i els usuaris podran dipositar els residus domèstics com l'orgànic, paper i cartró, envasos, vidre i resta, de dilluns a divendres, de 20.00h a 00.00h, i dissabtes, de 17.00h a 00.00h. Diumenges i festius no hi ha servei de recollida. Unes plataformes que es col·loquen abans de l'inici del servei i es retiren després de la seva finalització, de manera esglaonada.L'Ajuntament de Granollers també ha explicat que, amb la renovació del sistema de recollida domèstic a l'illa de vianants, "s'inicia una campanya per a, amb l'objectiu de descongestionar les plataformes de residus que fan servir els veïns i veïnes, i ser més eficients en el reciclatge".I és que els comerços de l'illa de vianants que generen cada dia més de 30 litres de residus d'una o diverses tipologies estan consideratss. Aquests comerços participen del servei de recollida de residus comercials porta a porta per al paper i cartró (dimarts, dijous i dissabte, de 19.30h a 20.30h), que han de dipositar davant dels establiments degudament plegat; i per a l'orgànica i resta (de dilluns a dissabte, de 20 a 23 h), que han de dipositar en els bujols que disposen els establiments i deixar-los davant de la seva façana per a la seva recollida. Pel que fa als envasos i vidre, han de portar-los als contenidors de recollida selectiva situats a la perifèria de l'illa de vianants.Els comerços que generen diàriament fins a 30 litres de totes les tipologies de residus, poden fer servir les plataformes mòbils, perquè es tracta d'una generació de residus assimilable a la d'un domicili, a excepció del paper i cartró, que s'han d'adherir al porta a porta comercial.Aquestes millores formen part del desplegament del contracte del servei municipal de recollida de residus i neteja viària que, des que va es va posar en marxa, el setembre de 2022, ha anat incorporant noves prestacions i serveis, com el de la recollida de l'oli domèstic usat o l'Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària. Millores que permeten anar a un model de gestió més sostenible, i assolir els objectius fixats per al 2030, de tenir la capacitat d'arribar a una recollida selectiva del 60%, actualment a Granollers és de poc més del 40 %.