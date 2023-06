Circulació interrompuda entre Mollet S. R. i Parets derivat del atropellament d'una persona. — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) June 26, 2023

La circulació de la línia R3 es troba interrompuda entre Mollet i Parets per l'd'una persona entre les estacions dels dos municipis.Segons la gestora de la infraestructura, Adif, l'accident ha tingut lloc en un punt no autoritzat de pas. Protecció civil ha emès una prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència.