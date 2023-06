Dues alumnes de Granollers i Parets, la millor nota de la selectivitat al Vallès Oriental

La Gemma, una noia de l’Escola Municipal del Treball, de Granollers, i la Clara, una estudiant de l’Institut Torre de Malla, de Parets, tenen un punt en comú: sónque aquest any s'han presentat a la selectivitat. Han aconseguiten els proves que es van fer a principis de mes.Laexplica a Nació que no s'esperava tan bona nota: "Em va anar bé i preveia un bon resultat, sí, però no aquest", destaca. També diu que tenia algunes assignatures amb les que no estava massa convençuda: "Amb l'examen de Grec, per exemple. La pregunta de cultura que ens van fer buscava enxampar-nos i tenia dubtes, però crec que ho vaig resoldre bé". En canvi, diu que va sortir molt contenta de les proves de Llatí, Història, Anglès i Català.Una situació similar descriu la: "Em vaig quedar flipant al saber la nota", exclama. "Vaig estar tranquila a la majoria dels exàmens, però Història em va anar molt bé", reconeix.Pel que fa al mètode escollit per preparar les proves, la Gemma diu que va tenir a favor que al seu centre van fer molts simulacres i que tenia frescos els temaris dels exàmens finals. D'aquesta manera, el primer i segon trimestre va repassar i, 15 dies abans de les PAU, es va dedicar a estudiar pels exàmens més contundents, com Història, Grec o Llatí.La Clara tampoc va patir nervis: "Em pensava que estaria més nerviosa, sincerament. I el deia dels exàmens no ho vaig estar tant".Pel que fa al futur, la Gemma explica que vol fera la Universitat de Barcelona "per saber més de les nostres arrels". La Clara, per la seva banda, vol optar pel doble grau d', també a la UB.Després d’aquestes dues alumnes, han destacat el 9,60 que han aconseguit un alumne de l’Escola Pia de Granollers, un altre de l’Institut Manuel Blancafort de la Garriga i un tercer de l’Escola Sant Gervasi, de Mollet.Dels 1.686 alumnes del Vallès Oriental que es van presentar a aquestes Proves d’Accés a la Universitat, han aprovat 1.651, un 98,04%. La nota mitjana al territori ha estat un 6,7.