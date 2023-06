Més de 6.000 persones participaran a la Granollers Cup

Granollers ja ho té tot a punt per la. El torneig d', que se celebrarà, acollirà, amb equips de països com Canadà, Israel, Gran Bretanya, Brasil, Xile, Argentina, Tunísia, entre d'altres. Torna a destacar Noruega, el país amb més representants a la competició. A més, hi haurà representats de 9 comunitats autònomes.D'aquesta manera, la Granollers Cup torna a demostrar que és el torneig d'handbol més gran del sud d'Europa. Ja s'han tancat les inscripcions per a la 23ª edició del campionat, i el balanç ha tornat a ser de rècord:(145 més que en la passada edició que va comptar amb 280. Aquest any la participació femenina és d'un 46%, una altra xifra rècord. En total, Granollers acollirà més de 6.000 jugadors i jugadores durant els dies de la competició.El campionat tindrà equips, tant masculins com femenins, de totes les categories base: aleví, infantil, cadet, juvenil i júnior. La més nombrosa, aquesta vegada, és la de cadet, amb 75 equips inscrits en la categoria masculina i 73 en la femenina. Està previst que, durant tota la setmana, es juguin fins a 1.281 partits en total.