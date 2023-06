ERC i PSC pacten un acord de govern a Bigues i Riells del Fai

Bigues i Riells 2023 Totes les dades Cens total: 7.736 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.879 50,14% Abstencions: 3.857 49,85% Vots nuls: 82 2,11% Vots en blanc: 69 1,81% Partit Vots % Regidors

han pactat un acord de govern a. En un comunicat, expliquen que han pres aquesta decisió "per tal de tenir al municipi uni mostrar així, una". El pacte, que es farà efectiu aquest vespre, implica que, els dos regidors socailistes, entraran al govern que presideixLes eleccions del 28 de maig van suposar ladels republicans, que van passar. Tot i no estar obligats a pactar per governar sols, però, Joan Galiano ha optat per un acord de govern."Acceptem aquesta proposta dels republicans d’entrar a govern per un bé comú, perquè quan treballem conjuntament qui en surt beneficiat és la ciutadania" ha destacat Moreno, que ha explicat que "la suma dels dos partits polítics no era necessària, però és d’agraïr la humilitat d’ERC i el diàleg que hem tingut aquests dies perquè tots coincidim que volem el millor per Bigues i Riells".L'acord detalla que Joan Moreno serà tinent d’alcalde, formarà part de la Junta de Govern Local i estarà al capdavant de la regidories d’Obra Pública, Serveis i Manteniments, mentre que la també socialista Laura Fabián es farà càrrec de les regidories de Noves Tecnologies, Administració Electrònica i Transparència.També es crearà una comissió de seguiment del pacte de govern, que es reunirà semestralment per fer un seguiment de l’acord. Els dos partits polítics es comprometen a elaborar un Pla d’Actuació Municipal abans que acabi el 2023, un document que recollirà l’acció del nou govern i que posteriorment, el pressupost de cada any detallarà i concretarà les accions que es portaran a terme.