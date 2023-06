Sindicats de Mossos denuncien temperatures superiors als 34 graus a la comissaria de Granollers

Els sindicats de Mossos d'Esquadra SAP-SME-Fepol han denunciat temperatures "" a l'interior de les comissaries dei Arenys de Mar. Segons indiquen les formacions, en ambdues infraestructures s'estan substituint elssense haver instal·lat prèviament màquines provisionals de refredament, tal com, afirmen, s'havia acordat el 7 de juny en la darrera subcomissió delegada d'infraestructures del Departament d'Interior.Els sindicats desconeixen per què no s'ha posat la refrigeració provisional però denuncien que la "decisió atemptade les persones". Les organitzacions de defensa dels mossos amenacen amb dur el cas a Inspecció de Treball.