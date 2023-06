Mollet prohibeix les fogueres per Sant Joan i limita els horaris per llençar petards

Mollet aposta per un Sant Joan "festiu i respectuós". L'alcaldessa Mireia Dionisio ha signat un ban en què, "davant els riscos derivats de les revetlles i per tal de que a Mollet es pugui celebrar un Sant Joan per a tothom, cívic i respectuós amb totes les persones, en especial les més sensibles, i els animals", es limiten els horaris de llançament de petards i es recomana l’ús de petards lluminosos en comptes de petards sonors.En aquest sentit, a la ciutat es permetrà fer ús de pirotècnia els dies 23 de juny de les 18.00 fins a les 23.59 hores, el dia 24 de juny des de les 00.00 fins a les 03.00 hores i el dia 28 de juny de les 18.00 fins a les 23:59 hores, a no menys de 500 metres de distància de zones forestals o arbrades.Alhora, queda prohibit fer fogueres en tot el terme municipal. Només se'n farà una: a Ca l’Estrada el divendres.D'altra banda, també s'especifica que no es permet encendre petards al mobiliari urbà (contenidors, papereres, bancs, fanals...) ni elements de la via pública (clavegueram, escocells, jocs infantils, arbrat, vegetació...).El consistori recorda que fer fogueres sense autorització o fer ús de petards, coets i altre material pirotècnic fora de l’horari i dies autoritzats, es considera una infracció molt greu, i podrà ser sancionada amb una multa de 1.500,01 a 3.000,00 euros.L'alcaldessa ha fet una crida "a celebrar Sant Joan d’una manera festiva, però cívica i respectuosa. Cal tenir present que hi ha moltes persones i també molts animals de companyia que són especialment sensibles al soroll dels petards i cal que ho tinguem present a l’hora de gaudir de la nit més curta de l’any i que el Sant Joan 2023 sigui recordat com una festa per a tothom". A més, no s'ha oblidat de la sequera: "També demano molta cura quan es llencin petards donat l’elevat risc d’incendis que tenim a la ciutat, així com respecte al mobiliari urbà".