Com és tradició, la Flama del Canigó arribarà per Sant Joan a Granollers i al Vallès Oriental. Segons ha informat Òmnium, com ja es va fent des dels darrers anys la flama arribarà cap a les 20.00h a la plaça de la Porxada, un punt en què una mica abans, des de les 19.15h, es podrà escoltar l’actuació de Marta Shanti.

La Flama arribarà a la capital del Vallès Oriental des de la Garriga passant per Les Franqueses en un cercavila amb sortida des de l’Ajuntament. Des d’allà es fa una marxa de relleus amb torxes fins arribar a la Porxada, on es farà la lectura del manifest.hi conflueixen diversos municipis de la zona a recollir la Flama. En un acte organitzat pel Centre Excursionista, començarà amb una cercavila a Can Queralt amb gegants i capgrossos, encesa de foguera i actuació del Front Diabòlic.Pel que fa a, enguany l’arribada i el missatge es centrarà en l’esport en català i seran les noies de les diferents seccions esportives del municipi qui portaran les torxes i llegiran el manifest. La nit acabarà amb un grup de música mallorquina tradicional., la Flama arriba a través d’un equip de Sant Climent de Llobregat, que des de Coll d’Ares passa pel Ripollès, Osona, Centelles, Sant Feliu de Codines,, Sentmenat fins a la localitat del Baix Llobregat. A Codines, la reben al migdia i quedarà guardada a la seu del Centre Excursionista de Sant Feliu fins l’acte del capvespre. Es farà lectura de manifest juntament amb altres entitats del poble.Pel que fa al, els 13 pobles de la secció d'Òmnium també participen de la Flama, com ja és costum, juntament amb gent d’Arenys de Mar. S’organitza la sortida amb bus cap a Coll d’Ares, a recollir la Flama dels marxaires que baixen del Canigó.Enguany,porarà la Flama directament des del cim a la Batllòria, on es farà una ballada de sardanes. En arribar a Sant Celoni, es farà una cercavila amb diferents entitats fins a la plaça de l’Ajuntament, on es llegirà el manifest. Serà a les 19.30h a la plaça de la vila. Els altres pobles del Baix Montseny també fan la rebuda de la Flama amb lectura de manifest.Finalment, al Baix Vallès, a, juntament amb altres entitats, els Castellers de Mollet, el Club Muntanyenc, Diables i Sardanes es farà l’acte de rebuda de la flama amb lectura de manifest. Serà a les 20:15 a la plaça Catalunya. Atambé arribarà la flama, cap a les 20.00h, i, juntament amb els diables, es farà un cercavila fins la plaça de la Concòrdia, on es farà lectura de manifest i encesa de la foguera.